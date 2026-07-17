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Юрист объяснил, какие документы с июля нужны для оформления пенсии - РИА Новости, 17.07.2026
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03:10 17.07.2026
Юрист объяснил, какие документы с июля нужны для оформления пенсии

Юрист Маршани: теперь для оформления пенсии часто достаточно паспорта и СНИЛС

© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 7 июля 2026 года для оформления пенсии гражданам достаточно предоставить паспорт и СНИЛС.
  • Новый приказ Минтруда объединил требования ко всем видам пенсий.
  • Некоторые виды стажа требуют подтверждения документами, если данные о них не оцифрованы.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С 7 июля 2026 года оформление пенсии стало проще: теперь для большинства граждан достаточно паспорта и СНИЛС. Остальные сведения Социальный фонд запрашивает сам через цифровые системы. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Тимур Маршани.
По словам эксперта, новый приказ Минтруда заменил правила 2021 года и объединил требования ко всем видам пенсий — страховым, накопительным и государственным. В большинстве случаев дополнительных справок не требуется.
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"Советую действовать на опережение. За 2 или 3 года до выхода на пенсию закажите выписку из индивидуального лицевого счета через "Госуслуги". Если какие-то периоды работы отсутствуют, подтвердите их трудовой книжкой или запросом в архив. Это позволит получить пенсию сразу в максимальном размере", — пояснил Маршани.
Исключения — периоды работы до 2002 года, стаж за рубежом и специальный стаж во вредных условиях, если данные о них не оцифрованы. Их все еще нужно подтверждать документами. Каждый восстановленный год стажа дает прибавку, поэтому эксперт советует проверять лицевой счет заранее, а не ждать момента оформления.
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