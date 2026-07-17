В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

Как сообщил глава Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов, на территории муниципалитета в пятницу введен режим ЧС "в связи с продолжающимся паводком". Это десятый муниципалитет, где действует подобный режим.

По последним данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. В пунктах временного размещения находятся 93 человека, в том числе 32 ребенка.