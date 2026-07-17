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В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 17.07.2026
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19:02 17.07.2026 (обновлено: 19:37 17.07.2026)

В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Свердловской области
Последствия паводка в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Последствия паводка в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
  • Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня.
  • В зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Свердловской области из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Режим чрезвычайной ситуации (действует – ред.) в девяти муниципальных образованиях: Кушвинский муниципальный округ, Нижнесергинский муниципальный район, муниципальное образование Горноуральский, Первоуральск, муниципальный округ Староуткинск, Ирбитский муниципальный округ, Камышловский муниципальный район, Талицкий муниципальный округ, город Ирбит", – уточнил собеседник агентства о введенных режимах по паводку.
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Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.
Как сообщил глава Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов, на территории муниципалитета в пятницу введен режим ЧС "в связи с продолжающимся паводком". Это десятый муниципалитет, где действует подобный режим.
По последним данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. В пунктах временного размещения находятся 93 человека, в том числе 32 ребенка.
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ПроисшествияСвердловская областьПервоуральскЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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