В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В девяти муниципалитетах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
- Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня.
- В зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Свердловской области из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Режим чрезвычайной ситуации (действует – ред.) в девяти муниципальных образованиях: Кушвинский муниципальный округ, Нижнесергинский муниципальный район, муниципальное образование Горноуральский, Первоуральск, муниципальный округ Староуткинск, Ирбитский муниципальный округ, Камышловский муниципальный район, Талицкий муниципальный округ, город Ирбит", – уточнил собеседник агентства о введенных режимах по паводку.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.
Как сообщил глава Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов, на территории муниципалитета в пятницу введен режим ЧС "в связи с продолжающимся паводком". Это десятый муниципалитет, где действует подобный режим.
По последним данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. В пунктах временного размещения находятся 93 человека, в том числе 32 ребенка.