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Павлова: московские производители косметики наращивают выпуск средств с SPF - РИА Новости, 17.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 17.07.2026
Павлова: московские производители косметики наращивают выпуск средств с SPF

Павлова: Москва увеличила производство средств с SPF на 6,5% за пять месяцев

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство косметики
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство косметики
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московские компании в январе — мае 2026 года выпустили на 6,5% больше средств для ухода за кожей, макияжа, в том числе для защиты от солнца, заявила советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Полина Павлова.
"Производством косметики и бытовой химии в Москве занято свыше 30 предприятий, на которых работают более 4 тысяч высококвалифицированных специалистов. Городские промышленники непрерывно пополняют ассортимент товаров повседневного спроса, формируя разнообразную линейку. В январе — мае 2026 года было выпущено на 6,5% больше средств для ухода за кожей, макияжа, в том числе для защиты от солнца", — приводит слова Павловой пресс-служба ДИПП.
Так, объем реализованной солнцезащитной продукции компании "Гельтек-Медика", которая создает профессиональную уходовую косметику, вырос более чем вдвое с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, уточнили в пресс-службе. В линейке солнцезащитных средств представлено 12 продуктов.
Другой московский производитель Faberlic также отмечает возросший спрос на косметику с защитой от ультрафиолета. В этом году предприятие выпустило на 30% больше товаров с SPF по сравнению с 2025 годом. Кроме того, компания представила новинку — стик с высокой степенью защиты (SPF 50), который удобно носить с собой и обновлять защиту в течение дня.
Лаборатория "Эманси" также предлагает линейку солнцезащитных средств. В ассортимент входят эмульсия для лица, молочко-спрей для тела и средство для детей — каждое с соответствующим уровнем SPF. Формулы разработаны с учетом требований к безопасности, таким образом в них отсутствуют раздражающие компоненты, а составы ориентированы на поддержание долголетия кожи.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказывал, что столичные промышленники нарастили производство химических веществ и продукции более чем на 40% за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
 
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