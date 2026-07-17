Павлова: московские производители косметики наращивают выпуск средств с SPF

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московские компании в январе — мае 2026 года выпустили на 6,5% больше средств для ухода за кожей, макияжа, в том числе для защиты от солнца, заявила советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Полина Павлова.

"Производством косметики и бытовой химии в Москве занято свыше 30 предприятий, на которых работают более 4 тысяч высококвалифицированных специалистов. Городские промышленники непрерывно пополняют ассортимент товаров повседневного спроса, формируя разнообразную линейку. В январе — мае 2026 года было выпущено на 6,5% больше средств для ухода за кожей, макияжа, в том числе для защиты от солнца", — приводит слова Павловой пресс-служба ДИПП.

Так, объем реализованной солнцезащитной продукции компании "Гельтек-Медика", которая создает профессиональную уходовую косметику, вырос более чем вдвое с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, уточнили в пресс-службе. В линейке солнцезащитных средств представлено 12 продуктов.

Другой московский производитель Faberlic также отмечает возросший спрос на косметику с защитой от ультрафиолета. В этом году предприятие выпустило на 30% больше товаров с SPF по сравнению с 2025 годом. Кроме того, компания представила новинку — стик с высокой степенью защиты (SPF 50), который удобно носить с собой и обновлять защиту в течение дня.

Лаборатория "Эманси" также предлагает линейку солнцезащитных средств. В ассортимент входят эмульсия для лица, молочко-спрей для тела и средство для детей — каждое с соответствующим уровнем SPF. Формулы разработаны с учетом требований к безопасности, таким образом в них отсутствуют раздражающие компоненты, а составы ориентированы на поддержание долголетия кожи.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.