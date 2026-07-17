Эксперт оценила шансы Украины наладить производство ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

По мнению Дженнифер Каваны, директора направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities, это долгосрочный проект, который не окажет влияния на текущий конфликт.

Кавана считает, что Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство ракет после получения лицензии.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта с Россией, заявила РИА Новости директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.

"Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины", - сказала собеседница агентства.

По словам Каваны, даже после получения лицензии Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство, поскольку необходимо решить юридические вопросы, создать производственные мощности и выстроить необходимые цепочки поставок.