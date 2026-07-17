Эксперт оценила шансы Украины наладить производство ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
- По мнению Дженнифер Каваны, директора направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities, это долгосрочный проект, который не окажет влияния на текущий конфликт.
- Кавана считает, что Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство ракет после получения лицензии.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта с Россией, заявила РИА Новости директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
"Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины", - сказала собеседница агентства.
По словам Каваны, даже после получения лицензии Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство, поскольку необходимо решить юридические вопросы, создать производственные мощности и выстроить необходимые цепочки поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.