Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила шансы Украины наладить производство ракет Patriot - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 17.07.2026
Эксперт оценила шансы Украины наладить производство ракет Patriot

Дженнифер Кавана: производство Patriot не поможет Киеву переломить ход конфликта

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
  • По мнению Дженнифер Каваны, директора направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities, это долгосрочный проект, который не окажет влияния на текущий конфликт.
  • Кавана считает, что Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство ракет после получения лицензии.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта с Россией, заявила РИА Новости директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
США начали процесс выдачи Украине лицензии на ракеты для Patriot, пишут СМИ
15 июля, 17:32
"Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины", - сказала собеседница агентства.
По словам Каваны, даже после получения лицензии Украине потребуются годы, чтобы наладить серийное производство, поскольку необходимо решить юридические вопросы, создать производственные мощности и выстроить необходимые цепочки поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракетные системы ПВО Patriot Армии США - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Эксперт рассказал, когда на Украине могут начать производство ЗРК Patriot
10 июля, 03:24
 
В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала