Памятник легендарному хоккеисту Коноваленко появится в Нижнем Новгороде

"Члены консультативного органа положительно рассмотрели ходатайство Управляющей компании "Группа ГАЗ" об увековечении памяти вратаря сборной СССР и горьковского "Торпедо", заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, почетного гражданина Нижегородской области Виктора Коноваленко в виде установки памятника легенде отечественного и мирового спорта", - говорится в сообщении.

Коноваленко родился 11 марта 1938 года, умер 20 февраля 1996 года в Нижнем Новгороде. Он провел 450 матчей в чемпионатах СССР, став в 1961 году стал серебряным призером чемпионата, и имел хоккейное прозвище Русский медведь.