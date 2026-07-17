Памятник легендарному хоккеисту Коноваленко появится в Нижнем Новгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На родине Русского медведя в Нижнем Новгороде планируется установить памятник советскому хоккеисту Виктору Коноваленко.
- Ходатайство об установке монумента рассмотрели на заседании комитета гордумы по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
- После подготовки эскизного предложения комитет обсудит варианты мест размещения памятника.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Памятник легендарному советскому хоккеисту, вратарю, двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Коноваленко планируется установить на родине Русского медведя в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской думы.
Ходатайство об установке монумента знаменитому уроженцу города Горький (ныне – Нижний Новгород) рассмотрели в пятницу на заседании комитета гордумы по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
"Члены консультативного органа положительно рассмотрели ходатайство Управляющей компании "Группа ГАЗ" об увековечении памяти вратаря сборной СССР и горьковского "Торпедо", заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, почетного гражданина Нижегородской области Виктора Коноваленко в виде установки памятника легенде отечественного и мирового спорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после подготовки эскизного предложения комитет обсудит варианты мест размещения мемориального сооружения.
Коноваленко родился 11 марта 1938 года, умер 20 февраля 1996 года в Нижнем Новгороде. Он провел 450 матчей в чемпионатах СССР, став в 1961 году стал серебряным призером чемпионата, и имел хоккейное прозвище Русский медведь.