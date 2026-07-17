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Овчинский: в Южнопортовом районе возведут дом с каскадом террас - РИА Новости, 17.07.2026
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11:20 17.07.2026
Овчинский: в Южнопортовом районе возведут дом с каскадом террас

Овчинский: в Южнопортовом районе в Москве возведут дом с каскадом террас

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что в доме переменной этажности площадью почти 55 тысяч квадратных метров будут 494 квартиры. В подземной части предусмотрен паркинг на 224 машино-места.
© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
1 из 3
© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
2 из 3
© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы
Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы
Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
3 из 3
"Визуально дом будет поделен на восемь фасадов с акцентными металлическими элементами серо-зеленого, белого, золотистого, медного и бронзового оттенков. Индивидуальный рисунок акцентных деталей придаст объекту оригинальный рельеф. Остекление дополнит архитектурный облик, объединяя части сооружения в цельную пластичную композицию. Ступенчатая кровля позволит сформировать видовые террасы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
В сообщении указывается, что концепцию проекта, девелопером которого является Sminex, разработало бюро Ariada.
Также, как добавляется в сообщении, в Южнопортовом районе реализуется программа реновации. В ее рамках два объекта уже введены в эксплуатацию, в настоящее время возводятся три дома суммарно на 650 квартир.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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