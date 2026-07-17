Овчинский: в Южнопортовом районе возведут дом с каскадом террас

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в доме переменной этажности площадью почти 55 тысяч квадратных метров будут 494 квартиры. В подземной части предусмотрен паркинг на 224 машино-места.

© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва © Фото : Департамент градостроительной политики Москвы 1 из 3 © Фото : Департамент градостроительной политики Москвы Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва © Фото : Департамент градостроительной политики Москвы 2 из 3 © Фото : Департамент градостроительной политики Москвы Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы © Фото : Департамент градостроительной политики Москвы 3 из 3

"Визуально дом будет поделен на восемь фасадов с акцентными металлическими элементами серо-зеленого, белого, золотистого, медного и бронзового оттенков. Индивидуальный рисунок акцентных деталей придаст объекту оригинальный рельеф. Остекление дополнит архитектурный облик, объединяя части сооружения в цельную пластичную композицию. Ступенчатая кровля позволит сформировать видовые террасы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

В сообщении указывается, что концепцию проекта, девелопером которого является Sminex, разработало бюро Ariada.