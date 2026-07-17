Овчинский: в Южнопортовом районе возведут дом с каскадом террас

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что в доме переменной этажности площадью почти 55 тысяч квадратных метров будут 494 квартиры. В подземной части предусмотрен паркинг на 224 машино-места.
© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
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© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
Дом с металлическими элементами и каскадом террас Москва
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
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© Фото : Департамент градостроительной политики МосквыДом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы
Дом с металлическими элементами и каскадом террас возведут на Новоостаповской улице в Южнопортовом районе Москвы
© Фото : Департамент градостроительной политики Москвы
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"Визуально дом будет поделен на восемь фасадов с акцентными металлическими элементами серо-зеленого, белого, золотистого, медного и бронзового оттенков. Индивидуальный рисунок акцентных деталей придаст объекту оригинальный рельеф. Остекление дополнит архитектурный облик, объединяя части сооружения в цельную пластичную композицию. Ступенчатая кровля позволит сформировать видовые террасы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
В сообщении указывается, что концепцию проекта, девелопером которого является Sminex, разработало бюро Ariada.
Также, как добавляется в сообщении, в Южнопортовом районе реализуется программа реновации. В ее рамках два объекта уже введены в эксплуатацию, в настоящее время возводятся три дома суммарно на 650 квартир.