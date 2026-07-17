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Эксперт рассказала, как сэкономить при электроотоплении дома - РИА Новости, 17.07.2026
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07:05 17.07.2026
Эксперт рассказала, как сэкономить при электроотоплении дома

Сэкономить на электроотоплении дома можно, снизив потери тепла

© РИА Новости / Мария СавченкоЭлектросчетчик
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Мария Савченко
Электросчетчик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для экономии электроэнергии при электроотоплении дома рекомендуется провести качественное утепление, установить программируемые термостаты и погодозависимую автоматику.
  • Необходимо утеплить фасад, чердак, фундамент, заменить старые окна и уплотнители, а также использовать приточно-вытяжную вентиляцию и терморегуляторы на радиаторы.
  • Замена электрических котлов на современные тепловые насосы может сократить затраты на электроэнергию в 2–4 раза в зависимости от климата и характеристик дома.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сэкономить электроэнергию при электроотоплении дома реально, если снизить потери тепла и установить погодозависимую автоматику, рассказала РИА Новости ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.
"Сэкономить при электроотоплении в загородном доме вполне реально, по принципу "чем меньше тепло уходит наружу, тем меньше счет". Наиболее действенные меры - качественное утепление дома, установка программируемых термостатов и погодозависимой автоматики, переход на тепловой насос вместо прямого электрического отопления, а также использование многотарифного учета с переносом части потребления на ночные часы", - сказала она.
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Безрукова пояснила, что если тепло активно уходит через стены, крышу, пол и окна, котел будет работать почти без остановки. Поэтому нужно утеплить фасад, чердак, фундамент, заменить старые окна на энергоэффективные стеклопакеты, обновить уплотнители на дверях. Отдельно необходимо поискать с помощью тепловизора "мостики холода". Обычно это стыки и углы.
Только через вентиляционные каналы утекает до 12% тепла, поэтому можно установить приточно-вытяжную вентиляцию, отметила эксперт. В свою очередь, установка терморегуляторов на радиаторы не даст системе перегреваться и расходовать питание.
"Не берите котел с запасом мощности, это ведет к частому включению-выключению и перерасходу. Лучше сделать точный расчет теплопотерь дома с инженером. Для ванной или прихожей можно использовать теплый пол или инфракрасные панели, чтобы не греть весь дом равномерно. Если дом большой, разделите систему на зоны. Отапливайте только те помещения, которыми пользуетесь в данный момент", - поделилась также рекомендациями она.
Безрукова добавила, что в комплексе такие решения позволяют сократить затраты на электроэнергию на десятки процентов, а в случае замены электрических котлов на современные тепловые насосы - в 2-4 раза в зависимости от климата и характеристик дома.
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