"Оренбург" арендовал Гонсалеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Оренбург" объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерссона Гонсалеса из "Индепендьенте Санта-Фе".
- Арендное соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2026/27 и включает в себя право выкупа.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Оренбург" в Telegram-канале объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерссона Гонсалеса из колумбийского клуба "Индепендьенте Санта‑Фе".
Арендное соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает в себя право выкупа футболиста.
Гонсалес является воспитанником "Индепендьенте Санта-Фе" и всю карьеру находился в системе команды, периодически выступая в "Индепендьенте Медельин" и "Депортес Толима" на правах аренды.