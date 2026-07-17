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"Оренбург" арендовал Гонсалеса - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
15:08 17.07.2026 (обновлено: 15:30 17.07.2026)
"Оренбург" арендовал Гонсалеса

"Оренбург" арендовал Гонсалеса из "Индепендьенте Санта‑Фе" до конца сезона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФутболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Оренбург" объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерссона Гонсалеса из "Индепендьенте Санта-Фе".
  • Арендное соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2026/27 и включает в себя право выкупа.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Оренбург" в Telegram-канале объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерссона Гонсалеса из колумбийского клуба "Индепендьенте Санта‑Фе".
Арендное соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает в себя право выкупа футболиста.
Гонсалес является воспитанником "Индепендьенте Санта-Фе" и всю карьеру находился в системе команды, периодически выступая в "Индепендьенте Медельин" и "Депортес Толима" на правах аренды.
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