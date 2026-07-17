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В Самаре приостанавливали движение наземного общественного транспорта - РИА Новости, 17.07.2026
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В Самаре приостанавливали движение наземного общественного транспорта

В Самаре временно приостанавливали движение наземного общественного транспорта

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре временно приостановили движение наземного общественного транспорта.
  • Ракетная опасность в области отменена менее чем через час после ее объявления.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. В Самаре временно приостанавливали движение общественного транспорта, сообщил мэр Иван Носков.
«
"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный", - написал он на платформе "Макс".
В области временно объявляли ракетную опасность, но меньше чем через час отменили её.
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