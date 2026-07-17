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Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
19:08 17.07.2026 (обновлено: 19:11 17.07.2026)
Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов"

Нигерийский футболист Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОлакунле Олусегун
Олакунле Олусегун - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нигерийский футболист Олакунле Олусегун перешел из «Краснодара» в «Ростов».
  • Трансфер Олакунле Олусегуна обошелся «Ростову» в 40 миллионов рублей, и «Краснодар» получит 40% от его последующей перепродажи.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" объявил у себя в Telegram-канале о переходе из "Краснодара" нигерийского футболиста Олакунле Олусегуна.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил у себя в Telegram-канале, что трансфер обойдется "Ростову" в 40 миллионов рублей. Также "Краснодар" получит 40% от последующей перепродажи Олусегуна, подписавшего трехлетний контракт с "желто-синими".
Олусегуну 24 года, он перешел в "Краснодар" из болгарского "Ботева" на правах аренды в 2021 году и впоследствии был выкуплен. В сезоне-2024/25 нигериец стал в составе "Краснодара" чемпионом России. Прошлый сезон Олусегун провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде", отыграв 31 матч в различных турнирах и забив 5 мячей.
На счету Олусегуна два матча за сборную Нигерии.
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ФутболСпортКраснодарРостовОлакунле ОлусегунРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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