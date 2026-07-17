Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов"

Олусегуну 24 года, он перешел в "Краснодар" из болгарского "Ботева" на правах аренды в 2021 году и впоследствии был выкуплен. В сезоне-2024/25 нигериец стал в составе "Краснодара" чемпионом России. Прошлый сезон Олусегун провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде", отыграв 31 матч в различных турнирах и забив 5 мячей.