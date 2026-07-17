Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нигерийский футболист Олакунле Олусегун перешел из «Краснодара» в «Ростов».
- Трансфер Олакунле Олусегуна обошелся «Ростову» в 40 миллионов рублей, и «Краснодар» получит 40% от его последующей перепродажи.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" объявил у себя в Telegram-канале о переходе из "Краснодара" нигерийского футболиста Олакунле Олусегуна.
Олусегуну 24 года, он перешел в "Краснодар" из болгарского "Ботева" на правах аренды в 2021 году и впоследствии был выкуплен. В сезоне-2024/25 нигериец стал в составе "Краснодара" чемпионом России. Прошлый сезон Олусегун провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде", отыграв 31 матч в различных турнирах и забив 5 мячей.
На счету Олусегуна два матча за сборную Нигерии.