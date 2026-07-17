Офис Зеленского может вернуться к идее атаки на НАБУ и САП, считает депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что офис Владимира Зеленского может вернуться к идее об атаке на НАБУ и САП.

Ранее в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Рада утвердила 16 новых министров, новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского скоро может вернуться к идее об атаке на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), считает депутат Рады Ярослав Железняк.

Накануне в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

"Учитывая абсолютно вялую реакцию властей на улицу (митинги – ред.) и просто тот факт, что все Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) удалось.... Так что даже не сомневайтесь, что они скоро вернутся к идее атаки на НАБУ и САП. Это исключительно вопрос времени", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.