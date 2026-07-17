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Офис Зеленского может вернуться к идее атаки на НАБУ и САП, считает депутат - РИА Новости, 17.07.2026
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09:09 17.07.2026
Офис Зеленского может вернуться к идее атаки на НАБУ и САП, считает депутат

Депутат Железняк: офис Зеленского может вернуться к идее атаки на НАБУ и САП

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что офис Владимира Зеленского может вернуться к идее об атаке на НАБУ и САП.
  • Ранее в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
  • Рада утвердила 16 новых министров, новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского скоро может вернуться к идее об атаке на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), считает депутат Рады Ярослав Железняк.
Накануне в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
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"Учитывая абсолютно вялую реакцию властей на улицу (митинги – ред.) и просто тот факт, что все Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) удалось.... Так что даже не сомневайтесь, что они скоро вернутся к идее атаки на НАБУ и САП. Это исключительно вопрос времени", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
Верховная рада 22 июля 2025 года поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, глава киевского режима 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровСергей КорецкийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Нафтогаз УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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