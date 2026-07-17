Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 17.07.2026 (обновлено: 09:24 17.07.2026)
ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ

ВС РФ поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Одессы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный во время тушения пожара
Украинский пожарный во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили объекты порта «Одесса», которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ).
  • Резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, также были поражены в ходе ночных ударов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили объекты порта "Одесса", которые использовались для разгрузки ГСМ, и резервуары с ними, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ в ночь на 17 июля продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются для грузоперевозок для ВСУ.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала