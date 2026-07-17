ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили объекты порта "Одесса", которые использовались для разгрузки ГСМ, и резервуары с ними, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ