ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили объекты порта «Одесса», которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ).
- Резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, также были поражены в ходе ночных ударов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили объекты порта "Одесса", которые использовались для разгрузки ГСМ, и резервуары с ними, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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