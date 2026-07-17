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В Минобороны отчитались по целевым показателям военного строительства - РИА Новости, 17.07.2026
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18:12 17.07.2026 (обновлено: 18:24 17.07.2026)
В Минобороны отчитались по целевым показателям военного строительства

МО РФ: целевые показатели военного строительства за первое полугодие выполнены

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКоллегия Минобороны России
Коллегия Минобороны России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Целевые показатели военного строительства в России за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено.
  • Завершены работы на 34 объектах, включающих свыше 250 зданий и сооружений.
  • Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных Сил.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Целевые показатели военного строительства в России за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено, заявил заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Павел Фрадков на коллегии ведомства в пятницу.
Он доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, в части военно-строительного и имущественного комплексов.
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"Перезапуск военно-строительного комплекса, формирование новых управлений и отделов капитального строительства позволили значительно нарастить строительство военной инфраструктуры, в том числе для новых соединений и воинских частей ВС РФ. Целевые показатели за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено. Завершены работы на 34 объектах, включающих свыше 250 зданий и сооружений", – говорится в сообщении Минобороны.
Как отметил Фрадков, работа по приоритизации объектов строительства обеспечила ввод в строй в сжатые сроки военных госпиталей, мест проживания военнослужащих, а также военно-социальную инфраструктуру.
"Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных Сил", – подчеркнул генерал.
Фрадков отметил, что до конца года предусмотрен ввод ряда госпиталей, а также жилых домов и общежитий.
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