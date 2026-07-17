В Минобороны отчитались по целевым показателям военного строительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Целевые показатели военного строительства в России за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено.

Завершены работы на 34 объектах, включающих свыше 250 зданий и сооружений.

Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных Сил.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Целевые показатели военного строительства в России за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено, заявил заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Павел Фрадков на коллегии ведомства в пятницу.

Он доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, в части военно-строительного и имущественного комплексов.

"Перезапуск военно-строительного комплекса, формирование новых управлений и отделов капитального строительства позволили значительно нарастить строительство военной инфраструктуры, в том числе для новых соединений и воинских частей ВС РФ. Целевые показатели за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено. Завершены работы на 34 объектах, включающих свыше 250 зданий и сооружений", – говорится в сообщении Минобороны.

Как отметил Фрадков, работа по приоритизации объектов строительства обеспечила ввод в строй в сжатые сроки военных госпиталей, мест проживания военнослужащих, а также военно-социальную инфраструктуру.

"Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных Сил", – подчеркнул генерал.