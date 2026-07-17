Посольство в Париже организует консульское посещение Новиковой в тюрьме

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство в Париже планирует организовать очередное консульское посещение Анны Новиковой в тюрьме города Флери-Мерожи.

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости, что планирует организовать очередное консульское посещение основательницы НКО SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, в тюрьме под Парижем.

"Планируем организовать очередное консульское посещение Анны в тюрьме города Флери-Мерожи в пригороде Парижа", - заявили агентству в дипмиссии.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.