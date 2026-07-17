Посольство в Париже находится в постоянном контакте с адвокатом Новиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство в Париже следит за делом основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой и находится в контакте с ее адвокатом.

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости, что внимательно следит за делом основательницы НКО SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, и находится в постоянном контакте с ее адвокатом.

"Внимательно следим за ситуацией, находимся в постоянном контакте с ее адвокатом по вопросу судебной защиты", - заявили агентству в дипмиссии.

В посольстве выразили сожаление по поводу повторного отказа россиянке в выходе из тюрьмы под судебный надзор, напомнив, что дипмиссия продолжает подтверждать свои гарантии по предоставлению ей жилплощади для размещения.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".