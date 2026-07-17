Фальков попросил ЮНЕСКО принять меры из-за задержания россиянки Новиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с задержанием основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.
- Он попросил генерального директора ЮНЕСКО принять меры в рамках мандата организации.
ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с задержанием основательницы НКО SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, и попросил его принять меры в рамках мандата организации.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.