Фальков попросил ЮНЕСКО принять меры из-за задержания россиянки Новиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с задержанием основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.

Он попросил генерального директора ЮНЕСКО принять меры в рамках мандата организации.

ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани ситуацию с задержанием основательницы НКО SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, и попросил его принять меры в рамках мандата организации.

"Мы попросили генерального директора ЮНЕСКО о том, чтобы в рамках того мандата, который есть у международной организации, были приняты соответствующие меры", - сказал он журналистам после прошедшей в Париже церемонии вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".