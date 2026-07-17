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Новак обсудил с губернатором Самарской области обеспечение региона топливом - РИА Новости, 17.07.2026
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18:48 17.07.2026
Новак обсудил с губернатором Самарской области обеспечение региона топливом

Новак и Федорищев обсудили вопросы обеспечения Самарской области топливом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрели вопросы обеспечения региона топливом.
  • Обсуждались также социально-экономическое развитие региона и меры повышения его инвестиционной привлекательности.
ТОЛЬЯТТИ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрели вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство РФ.
"Особое внимание было уделено вопросам топливообеспечения области", - говорится в сообщении по итогам встречи Новака с губернатором в рамках визита на "АвтоВАЗ".
Стороны также обсудили социально-экономическое развитие региона и меры повышения его инвестиционной привлекательности.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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РоссияСамарская областьАлександр НовакВячеслав Федорищев
 
 
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