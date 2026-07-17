Новак обсудил с губернатором Самарской области обеспечение региона топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрели вопросы обеспечения региона топливом.
- Обсуждались также социально-экономическое развитие региона и меры повышения его инвестиционной привлекательности.
ТОЛЬЯТТИ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрели вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство РФ.
Стороны также обсудили социально-экономическое развитие региона и меры повышения его инвестиционной привлекательности.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.