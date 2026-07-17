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Нью-Йорк заволокло смогом из-за пожаров в Канаде - РИА Новости, 17.07.2026
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02:03 17.07.2026
Нью-Йорк заволокло смогом из-за пожаров в Канаде

Нью-Йорк заволокло смогом из-за лесных пожаров в Канаде

© AP Photo / Patrick SisonСмог из-за лесных пожаров в Канаде виден в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке
Смог из-за лесных пожаров в Канаде виден в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Смог из-за лесных пожаров в Канаде виден в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нью-Йорк заволокло смогом из-за лесных пожаров в Канаде.
  • Уровень качества воздуха в ряде районов мегаполиса приближается к 200, что считается вредным для здоровья.
НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Нью-Йорк заволокло смогом из-за лесных пожаров в Канаде, передает корреспондент РИА Новости.
Накрывший мегаполис смог от лесных пожаров в Канаде уже заставил многих жителей мегаполиса облачиться в маски из-за ухудшения качества воздуха, передавал ранее корреспондент агентства.
Над Манхэттеном образовалась плотная дымка, видимость по сравнению с утренними часами заметно снизилась, дышать на улице стало тяжелее.
По данным властей, уровень качества воздуха в ряде районов мегаполиса приближается к 200 - такие показатели считаются вредными для здоровья.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил о серьезной угрозе жизни горожан из-за жары и смога.
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