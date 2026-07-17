Нью-Йорк заволокло смогом из-за пожаров в Канаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нью-Йорк заволокло смогом из-за лесных пожаров в Канаде.
- Уровень качества воздуха в ряде районов мегаполиса приближается к 200, что считается вредным для здоровья.
НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Нью-Йорк заволокло смогом из-за лесных пожаров в Канаде, передает корреспондент РИА Новости.
Накрывший мегаполис смог от лесных пожаров в Канаде уже заставил многих жителей мегаполиса облачиться в маски из-за ухудшения качества воздуха, передавал ранее корреспондент агентства.
Над Манхэттеном образовалась плотная дымка, видимость по сравнению с утренними часами заметно снизилась, дышать на улице стало тяжелее.
По данным властей, уровень качества воздуха в ряде районов мегаполиса приближается к 200 - такие показатели считаются вредными для здоровья.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил о серьезной угрозе жизни горожан из-за жары и смога.