Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

Вдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Вдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости Вдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Вдову народного артиста России Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Могила Элеоноры Николаевой находится рядом с могилой ее мужа, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вдову народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Вдова народного артиста скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.

Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. Надгробие покрывают живые цветы: алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.