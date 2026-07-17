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Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 17.07.2026
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09:01 17.07.2026 (обновлено: 09:05 17.07.2026)
Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем

© РИА НовостиВдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Вдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Вдову Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вдову народного артиста России Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
  • Могила Элеоноры Николаевой находится рядом с могилой ее мужа, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вдову народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вдова народного артиста скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.
Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. Надгробие покрывают живые цветы: алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.
Николаева родилась 28 ноября 1951 года, долгое время работала финансовым директором компании АО "ЮНИКС". В браке с телеведущем состояла более 50 лет.
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ОбществоЮрий НиколаевМоскваЭлеонора Николаева
 
 
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