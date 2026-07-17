Постоянное ношение наушников чревато тугоухостью, предупредила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянное ношение наушников может привести к разрушению волосковых клеток внутреннего уха и снижению слуха, рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Екатерина Кутателадзе.

Безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень звука, тем короче должно быть время прослушивания.

Внутриканальные наушники создают "закрытое пространство", что повышает влажность и температуру в ухе и увеличивает риск наружного отита.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Постоянное ношение наушников может постепенно разрушать волосковые клетки внутреннего уха, что ведет к снижению слуха, рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Екатерина Кутателадзе.

"Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость - снижение слуха", - сказала Кутателадзе "Газете.Ru"

По словам врача, особенно опасно увеличивать громкость в шумной обстановке - в метро или на улице уровень звука часто достигает 80-100 децибел. При этом безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень, тем короче должно быть время прослушивания, добавила Кутателадзе.

Кроме того, специалист отметила, что опасность заключается не только в громкости, но и в продолжительности использования наушников, поскольку даже умеренный звук при длительном воздействии может негативно влиять на слух.

"Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора", - отметила врач.

Чтобы снизить риск, специалист рекомендует соблюдать правило 60/60: слушать музыку не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд. Если наушники нужны на несколько часов, лучше выбрать полноразмерные модели с шумоподавлением, подчеркнула Кутателадзе.