Рейтинг@Mail.ru
Постоянное ношение наушников чревато тугоухостью, предупредила врач - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 17.07.2026
Постоянное ношение наушников чревато тугоухостью, предупредила врач

Кутателадзе: долгое ношение наушников разрушает клетки внутреннего уха

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка слушает музыку
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка слушает музыку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянное ношение наушников может привести к разрушению волосковых клеток внутреннего уха и снижению слуха, рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Екатерина Кутателадзе.
  • Безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень звука, тем короче должно быть время прослушивания.
  • Внутриканальные наушники создают "закрытое пространство", что повышает влажность и температуру в ухе и увеличивает риск наружного отита.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Постоянное ношение наушников может постепенно разрушать волосковые клетки внутреннего уха, что ведет к снижению слуха, рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Екатерина Кутателадзе.
"Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость - снижение слуха", - сказала Кутателадзе "Газете.Ru".
Наушники - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Эксперт объяснил, можно ли пользоваться наушниками под дождем
14 июля, 09:53
По словам врача, особенно опасно увеличивать громкость в шумной обстановке - в метро или на улице уровень звука часто достигает 80-100 децибел. При этом безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень, тем короче должно быть время прослушивания, добавила Кутателадзе.
Кроме того, специалист отметила, что опасность заключается не только в громкости, но и в продолжительности использования наушников, поскольку даже умеренный звук при длительном воздействии может негативно влиять на слух.
"Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора", - отметила врач.
Чтобы снизить риск, специалист рекомендует соблюдать правило 60/60: слушать музыку не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд. Если наушники нужны на несколько часов, лучше выбрать полноразмерные модели с шумоподавлением, подчеркнула Кутателадзе.
Также она предупредила, что внутриканальные наушники создают "закрытое пространство", повышая влажность и температуру в ухе, что увеличивает риск наружного отита.
Мужчина слушает музыку в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках
12 июня, 02:53
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала