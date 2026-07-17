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Ученые поставили под сомнение теорию о том, что Земля была ледяным шаром - РИА Новости, 17.07.2026
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Наука
 
10:46 17.07.2026
Ученые поставили под сомнение теорию о том, что Земля была ледяным шаром

Ученые РАН подтвердили смещение магнитных полюсов Земли в древности

© Shutterstock/FOTODOM / Irina KozorogМакет планеты Земля в снегу
Макет планеты Земля в снегу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Irina Kozorog
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые обнаружили новые данные о полюсах Земли из эдиакарского периода, которые могут опровергнуть гипотезу "Земля-снежок".
  • По их словам, в эдиакарский период магнитные полюса Земли располагались в районе экватора, что ставит под сомнение предыдущие представления о палеошироте и расположении древних континентов.
МОСКВА, 17 июл РИА Новости. Гипотеза "Земля-снежок", утверждающая глобальное оледенение Земли в неопротерозойскую эру, может быть опровергнута благодаря открытию российскими учеными новых данных о полюсах Земли из эдиакарского периода, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.
Гипотеза "Земля-снежок" утверждает, что в неопротерозойскую эру наша планета пережила глобальное оледенение. Ледяной панцирь толщиной до километра покрывал всю ее поверхность, включая экватор, а океаны промерзали на сотни метров в глубину.
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"Оказалось, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли не соответствовали современным — они располагались в районе экватора. Это значит, что все предыдущие представления о палеошироте и, соответственно, расположении древних континентов могут быть неверными, поскольку они опирались на координаты, рассчитанные относительно современных магнитных полюсов", — говорится в сообщении.
© РНФНовые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты
Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты
Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты
© РНФ
1 из 2
© РНФПервые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане
Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане
Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане
© РНФ
2 из 2
Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты
© РНФ
1 из 2
Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане
© РНФ
2 из 2
Полученные данные позволяют пересмотреть популярную гипотезу "Земля-снежок", отметил руководитель проекта, заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.
"Дело в том, что эта гипотеза была сформулирована на основе более ранних палеомагнитных и палеоширотных данных, согласно которым магнитные полюса и широты в древности соответствовали современным. Если допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится, что ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас — только на полюсах", — сказал Колесников, чьи слова привели в РНФ.
© Фото : РНФВыходы джежимской свиты на Южном Тимане
Выходы джежимской свиты на Южном Тимане - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : РНФ
Выходы джежимской свиты на Южном Тимане
Он подчеркнул, что российские ученые-геологи продолжат исследовать эдиакарские отложения в других регионах, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.
 
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