Ученые поставили под сомнение теорию о том, что Земля была ледяным шаром

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые обнаружили новые данные о полюсах Земли из эдиакарского периода, которые могут опровергнуть гипотезу "Земля-снежок".

По их словам, в эдиакарский период магнитные полюса Земли располагались в районе экватора, что ставит под сомнение предыдущие представления о палеошироте и расположении древних континентов.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гипотеза "Земля-снежок", утверждающая глобальное оледенение Земли в неопротерозойскую эру, может быть опровергнута благодаря открытию российскими учеными новых данных о полюсах Земли из эдиакарского периода, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования Гипотеза "Земля-снежок", утверждающая глобальное оледенение Земли в неопротерозойскую эру, может быть опровергнута благодаря открытию российскими учеными новых данных о полюсах Земли из эдиакарского периода, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

Гипотеза "Земля-снежок" утверждает, что в неопротерозойскую эру наша планета пережила глобальное оледенение. Ледяной панцирь толщиной до километра покрывал всю ее поверхность, включая экватор, а океаны промерзали на сотни метров в глубину.

"Оказалось, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли не соответствовали современным — они располагались в районе экватора. Это значит, что все предыдущие представления о палеошироте и, соответственно, расположении древних континентов могут быть неверными, поскольку они опирались на координаты, рассчитанные относительно современных магнитных полюсов", — говорится в сообщении.

© РНФ Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты © РНФ 1 из 2 © РНФ Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане © РНФ 2 из 2 Новые палеомагнитые полюса для эдиакарского периода, рассчитанные по породам джежимской свиты © РНФ 1 из 2 Первые находки эдиакарских мягкотелых организмов на Южном Тимане © РНФ 2 из 2

Полученные данные позволяют пересмотреть популярную гипотезу "Земля-снежок", отметил руководитель проекта, заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.

"Дело в том, что эта гипотеза была сформулирована на основе более ранних палеомагнитных и палеоширотных данных, согласно которым магнитные полюса и широты в древности соответствовали современным. Если допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится, что ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас — только на полюсах", — сказал Колесников, чьи слова привели в РНФ.

© Фото : РНФ Выходы джежимской свиты на Южном Тимане © Фото : РНФ Выходы джежимской свиты на Южном Тимане