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Европейский союз настольного тенниса допустил россиян до турниров с флагом - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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20:31 17.07.2026
Европейский союз настольного тенниса допустил россиян до турниров с флагом

Европейский союз настольного тенниса допустил россиян к турнирам с флагом страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Сидоренко
Владимир Сидоренко - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз настольного тенниса (ETTU) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном.
  • Решение ETTU приведено в соответствие с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и ITTF и распространяется на индивидуальные и командные соревнования.
  • Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) в соответствии с решением Международной федерации настольного тенниса (ITTF) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Ранее в пресс-службе ITTF сообщили РИА Новости о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля. В четверг исполнительный комитет ETTU принял решение привести позицию организации в соответствие с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и ITTF.
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"В соответствии с этим спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт, допускаются к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что решение ETTU распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования.
Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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