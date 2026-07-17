Европейский союз настольного тенниса допустил россиян до турниров с флагом

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"В соответствии с этим спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт, допускаются к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года", - говорится в заявлении.