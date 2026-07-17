Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 17.07.2026
В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Новичков: пенсионные накопления не перечисляют наследникам автоматически

© РИА Новости / Алексей НаумовПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Наумов
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За пенсионными накоплениями умершего родственника необходимо обращаться самостоятельно в течение шести месяцев.
  • Необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни, указав правопреемников, иначе будет действовать установленная законом очередность.
  • Место формирования накоплений (Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд) определяет, куда подавать заявление на выплату.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").
"Пенсионные накопления - это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, и за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок", - сказал Новичков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам
18 мая, 02:22
Он отметил, что для начала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни.
"Он мог подать заявление и самостоятельно указать правопреемников - причем это необязательно должны быть родственники. В таком случае деньги распределят между выбранными людьми в тех долях, которые он определил", - уточнил депутат.
Если же такого заявления не было, то, по словам Новичкова, будет действовать установленная законом очередность: в первую очередь право на выплату имеют дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
26 февраля, 02:52
"Дальше все зависит от того, где именно формировались накопления. Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд - заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти", - добавил он.
Парламентарий пояснил, что из документов понадобится соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, подтверждающие родство документы и реквизиты счета для перечисления денег.
"Наконец, очень важен и вид выплаты накоплений, выбранный пенсионером. Если человек выбрал срочную выплату, то правопреемникам выплатят оставшуюся сумму. А вот если он предпочел пожизненную накопительную пенсию, невыплаченный остаток после смерти уже не передадут, так как эти деньги выделялись исключительно для нужд самого пенсионера", - подытожил Новичков.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать
27 мая, 02:17
 
ОбществоРоссияНиколай НовичковГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала