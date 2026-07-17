В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За пенсионными накоплениями умершего родственника необходимо обращаться самостоятельно в течение шести месяцев.
- Необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни, указав правопреемников, иначе будет действовать установленная законом очередность.
- Место формирования накоплений (Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд) определяет, куда подавать заявление на выплату.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").
"Пенсионные накопления - это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, и за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок", - сказал Новичков.
Он отметил, что для начала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни.
"Он мог подать заявление и самостоятельно указать правопреемников - причем это необязательно должны быть родственники. В таком случае деньги распределят между выбранными людьми в тех долях, которые он определил", - уточнил депутат.
Если же такого заявления не было, то, по словам Новичкова, будет действовать установленная законом очередность: в первую очередь право на выплату имеют дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
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"Дальше все зависит от того, где именно формировались накопления. Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд - заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти", - добавил он.
Парламентарий пояснил, что из документов понадобится соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, подтверждающие родство документы и реквизиты счета для перечисления денег.
"Наконец, очень важен и вид выплаты накоплений, выбранный пенсионером. Если человек выбрал срочную выплату, то правопреемникам выплатят оставшуюся сумму. А вот если он предпочел пожизненную накопительную пенсию, невыплаченный остаток после смерти уже не передадут, так как эти деньги выделялись исключительно для нужд самого пенсионера", - подытожил Новичков.
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