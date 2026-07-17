В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Краткий пересказ от РИА ИИ За пенсионными накоплениями умершего родственника необходимо обращаться самостоятельно в течение шести месяцев.

Необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни, указав правопреемников, иначе будет действовать установленная законом очередность.

Место формирования накоплений (Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд) определяет, куда подавать заявление на выплату.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Пенсионные накопления - это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, и за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок", - сказал Новичков

Он отметил, что для начала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни.

"Он мог подать заявление и самостоятельно указать правопреемников - причем это необязательно должны быть родственники. В таком случае деньги распределят между выбранными людьми в тех долях, которые он определил", - уточнил депутат.

Если же такого заявления не было, то, по словам Новичкова, будет действовать установленная законом очередность: в первую очередь право на выплату имеют дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

"Дальше все зависит от того, где именно формировались накопления. Если они находятся в Социальном фонде России , обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд - заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти", - добавил он.

Парламентарий пояснил, что из документов понадобится соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, подтверждающие родство документы и реквизиты счета для перечисления денег.