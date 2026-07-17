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В Тверской области убрали электропровод, от удара которого погиб мужчина - РИА Новости, 17.07.2026
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19:30 17.07.2026
В Тверской области убрали электропровод, от удара которого погиб мужчина

В Тверской области специалисты убрали убивший человека электропровод

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЧеловек с проводом
Человек с проводом - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Выдропужск Тверской области 58-летний мужчина погиб от удара током упавшего на его участке провода.
  • Специалисты убрали провод, от удара током которого погиб мужчина.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Специалисты убрали электрический провод, от удара током которого погиб 58-летний мужчина в селе Выдропужск Тверской области, сообщили РИА Новости в администрации Спировского округа.
Ранее прокуратура Спировского района организовала проверку после гибели 12 июля в селе Выдропужск мужчины в результате поражения электрическим током от упавшего на его участке провода.
"Провод убрали, отрезали там от столба, там нет провода, которым убило", - сообщили агентству в администрации округа.
По словам представителя администрации, перед гибелью мужчины его родственники обращались в службу ЕДДС с целью устранения последствий обрыва электропровода.
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