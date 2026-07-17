Человек с проводом. Архивное фото

Человек с проводом

В Тверской области убрали электропровод, от удара которого погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Выдропужск Тверской области 58-летний мужчина погиб от удара током упавшего на его участке провода.

Специалисты убрали провод, от удара током которого погиб мужчина.

КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Специалисты убрали электрический провод, от удара током которого погиб 58-летний мужчина в селе Выдропужск Тверской области, сообщили РИА Новости в администрации Спировского округа.

Ранее прокуратура Спировского района организовала проверку после гибели 12 июля в селе Выдропужск мужчины в результате поражения электрическим током от упавшего на его участке провода.

"Провод убрали, отрезали там от столба, там нет провода, которым убило", - сообщили агентству в администрации округа.