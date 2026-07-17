Мостовой будет в определенном образе на Суперкубке России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой предстанет в образе царя на матче за Суперкубок России между "красно-белыми" и петербургским "Зенитом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.