Мостовой будет в определенном образе на Суперкубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Мостовой примет участие в церемонии открытия матча за Суперкубок России в образе царя.
- Матч за Суперкубок между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой предстанет в образе царя на матче за Суперкубок России между "красно-белыми" и петербургским "Зенитом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30.
"Мостовой примет участие в церемонии открытия матча в образе царя", - сказал собеседник агентства.
Мостовой получил прозвище Царь в конце 90-х годов во время выступлений за испанскую "Сельту".
18 июля 2026 • начало в 19:30
Матч не начался