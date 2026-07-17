В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожилой житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников и отдал им 11 миллионов рублей.

Аферисты принудили пенсионера продать автомобиль и передать деньги курьерам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пожилой житель Нижнего Новгорода продал машину и отдал курьерам мошенников 11 миллионов рублей, сообщило МВД региона.

Пенсионер, которому 78 лет, пришел в дежурную часть полиции, где рассказал, что в течение месяца с ним по телефону и в мессенджере связывался "сотрудник правоохранительных органов", заявлявший, что нижегородец является спонсором недружественной страны.

"Аферист принудил пожилого мужчину продать автомобиль, а вырученные от продажи деньги совместно с накоплениями передать курьерам", - говорится в сообщении

Напуганный пенсионер в течение нескольких дней отдал на улице трем разным курьерам в общей сложности более 9 миллионов рублей, предварительно сложив деньги в полиэтиленовый пакет и перемотав скотчем.

"На этом мошенники не остановились, и через неделю потерпевший отдал курьеру 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду. Еще через время нижегородец отдал 1,28 миллиона рублей от проданного автомобиля. Взамен на переданные денежные средства потерпевший получал флеш-накопители. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей", - отметили в региональном управлении МВД.