Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 17.07.2026
В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде пенсионер продал машину и отдал курьерам 11 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилой житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников и отдал им 11 миллионов рублей.
  • Аферисты принудили пенсионера продать автомобиль и передать деньги курьерам.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пожилой житель Нижнего Новгорода продал машину и отдал курьерам мошенников 11 миллионов рублей, сообщило МВД региона.
Пенсионер, которому 78 лет, пришел в дежурную часть полиции, где рассказал, что в течение месяца с ним по телефону и в мессенджере связывался "сотрудник правоохранительных органов", заявлявший, что нижегородец является спонсором недружественной страны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей
27 сентября 2025, 03:34
"Аферист принудил пожилого мужчину продать автомобиль, а вырученные от продажи деньги совместно с накоплениями передать курьерам", - говорится в сообщении.
Напуганный пенсионер в течение нескольких дней отдал на улице трем разным курьерам в общей сложности более 9 миллионов рублей, предварительно сложив деньги в полиэтиленовый пакет и перемотав скотчем.
"На этом мошенники не остановились, и через неделю потерпевший отдал курьеру 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду. Еще через время нижегородец отдал 1,28 миллиона рублей от проданного автомобиля. Взамен на переданные денежные средства потерпевший получал флеш-накопители. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей", - отметили в региональном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают причастных к преступлению.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
6 ноября 2025, 12:04
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала