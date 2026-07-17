В Совфеде предупредили о новых приманках мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить виртуальные зарубежные карты на неофициальных интернет-площадках.

Подобные предложения могут использоваться для хищения денежных средств и сбора персональных данных граждан.

Сенатор Шейкин подчеркнул, что банковские операции должны осуществляться только через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, предлагая им оформить виртуальные зарубежные карты для покупок в иностранных сервисах и оплаты в других странах, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки", - рассказал политик.

По словам Шейкина, подобные предложения могут использоваться не только для хищения денежных средств, но и для сбора персональных данных граждан.

« "На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате он рискует потерять и денежные средства, и контроль над своими персональными данными", - объяснил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что любые операции, связанные с банковскими картами, должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы.