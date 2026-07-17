Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предупредили о новых приманках мошенников - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 17.07.2026
В Совфеде предупредили о новых приманках мошенников

Сенатор Шейкин: мошенники предлагают россиянам оформить виртуальные карты

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить виртуальные зарубежные карты на неофициальных интернет-площадках.
  • Подобные предложения могут использоваться для хищения денежных средств и сбора персональных данных граждан.
  • Сенатор Шейкин подчеркнул, что банковские операции должны осуществляться только через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, предлагая им оформить виртуальные зарубежные карты для покупок в иностранных сервисах и оплаты в других странах, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки", - рассказал политик.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Мошенники начали уговаривать жертв "обновить счет в Центробанке"
Вчера, 11:36
По словам Шейкина, подобные предложения могут использоваться не только для хищения денежных средств, но и для сбора персональных данных граждан.
«
"На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате он рискует потерять и денежные средства, и контроль над своими персональными данными", - объяснил парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что любые операции, связанные с банковскими картами, должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы.
"Если вам предлагают простой способ обойти существующие ограничения, обещают гарантированный результат или требуют заранее предоставить персональные данные либо перевести деньги на счет физического лица, необходимо воспринимать это как серьезный повод для сомнений", - посоветовал Шейкин.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала