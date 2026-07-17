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Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской гордумы - РИА Новости, 17.07.2026
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17:12 17.07.2026
Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской гордумы

Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской гордумы Федорова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции.
  • Андрей Федоров был арестован на 13 суток за отказ предоставить паспорт и проследовать в отдел полиции.
  • Мировой судья судебного участка №370 Тверского района повторно арестовал Федорова на 13 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе судов Москвы.
Тверской суд 6 июля арестовал мужчину на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). Суд установил, что вечером 4 июля Федоров распивал алкогольную продукцию у метро "Театральная", в связи с чем был задержан сотрудниками полиции. Мужчина отказался предоставить паспорт, а также проследовать в отдел полиции для установления личности.
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"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пятницу мировой судья судебного участка №370 Тверского района повторно арестовал Федорова на 13 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ).
Как уточнили в инстанции, в судебном заседании Федоров утверждал, что состояния опьянения у него не было, что опровергается представленными материалами дела.
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