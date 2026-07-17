Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской гордумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции.
- Андрей Федоров был арестован на 13 суток за отказ предоставить паспорт и проследовать в отдел полиции.
- Мировой судья судебного участка №370 Тверского района повторно арестовал Федорова на 13 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе судов Москвы.
Тверской суд 6 июля арестовал мужчину на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). Суд установил, что вечером 4 июля Федоров распивал алкогольную продукцию у метро "Театральная", в связи с чем был задержан сотрудниками полиции. Мужчина отказался предоставить паспорт, а также проследовать в отдел полиции для установления личности.
"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пятницу мировой судья судебного участка №370 Тверского района повторно арестовал Федорова на 13 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ).
Как уточнили в инстанции, в судебном заседании Федоров утверждал, что состояния опьянения у него не было, что опровергается представленными материалами дела.