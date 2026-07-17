Мосгорсуд признал законным арест депутата Хабаровской гордумы

Кроме того, в пятницу мировой судья судебного участка №370 Тверского района повторно арестовал Федорова на 13 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ).

Как уточнили в инстанции, в судебном заседании Федоров утверждал, что состояния опьянения у него не было, что опровергается представленными материалами дела.