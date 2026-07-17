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Аресты участников митинга в здании правительства Москвы признали законными - РИА Новости, 17.07.2026
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10:44 17.07.2026 (обновлено: 13:17 17.07.2026)
Аресты участников митинга в здании правительства Москвы признали законными

Суд признал законными аресты участников митинга в здании правительства Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законными административные аресты участников несанкционированного митинга в здании столичного правительства.
  • Александр Зимбовский, Елена Сидоренкова, Анжела Асцатрян, Вартухи Карапетян и Галина Седых устроили несанкционированный митинг в приемной правительства Москвы 9 июля.
  • Тверской районный суд признал их виновными и назначил четверым административные аресты от 10 до 12 суток, а Седых получила штраф в размере 4 тысячи рублей, всем пятерым были назначены штрафы по 20 тысяч рублей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законными административные аресты участников несанкционированного митинга в здании столичного правительства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным Мосгорсуда, Александр Зимбовский, Елена Сидоренкова, Анжела Асцатрян, Вартухи Карапетян и Галина Седых 9 июля в приемной правительства Москвы "устроили несанкционированный митинг, скандируя лозунги оскорбительного содержания, тем самым воспрепятствовали работе приемной". После прибытия сотрудников полиции они не прекратили свои противоправные действия и отказались проследовать в отдел.
Тверской районный суд 10 июля признал их виновными в нарушении части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге), назначил по первой статье четверым административные аресты от 10 до 12 суток (Седых получила штраф в размере 4 тысячи рублей), по второй - всем пятерым штрафы по 20 тысяч рублей.
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"Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановления суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы - без удостоверения", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, Седых свое наказание не обжаловала.
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