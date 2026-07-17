Аресты участников митинга в здании правительства Москвы признали законными

Тверской районный суд 10 июля признал их виновными в нарушении части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге), назначил по первой статье четверым административные аресты от 10 до 12 суток (Седых получила штраф в размере 4 тысячи рублей), по второй - всем пятерым штрафы по 20 тысяч рублей.