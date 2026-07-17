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Молдавский депутат рассказал о дефиците расходных материалов в больницах - РИА Новости, 17.07.2026
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23:17 17.07.2026
Молдавский депутат рассказал о дефиците расходных материалов в больницах

Маргаринт: больницы Молдавии испытывают нехватку расходных материалов

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Молдавии в больницах наблюдается дефицит медицинских расходных материалов, заявил депутат Николай Маргаринт.
  • Он обвинил власть в том, что она находит средства для связанных с правящей партией лиц, тогда как медицинские учреждения испытывают нехватку ресурсов.
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Больницы в Молдавии испытывают нехватку расходных материалов из-за кризиса в системе здравоохранения, заявил депутат парламента от оппозиционной "Нашей партии" Николай Маргаринт.
"Система здравоохранения Республики Молдова находится в тяжелом финансовом кризисе. Из все большего числа районов страны поступают сигналы о дефиците медицинских расходных материалов в больницах, в том числе перчаток и шприцов", - заявил Маргаринт журналистам.
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Он отметил, что направил запрос в минздрав и Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении, чтобы разобраться в ситуации. Кроме того, он призвал установить лиц или учреждения, ответственных за сложившуюся ситуацию.
Маргаринт обвинил власть в том, что она находит средства для связанных с правящей партией "Действие и солидарность", назначенных на высокооплачиваемые должности, тогда как медицинские учреждения испытывают нехватку ресурсов.
В начале июля разразился скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасию Табурчану в госпредприятие MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составляла около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница президента уволилась и была исключена из правящей партии "Действие и солидарность" и вернула деньги.
Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур. По данным местных СМИ, у президента 24 двоюродных брата и сестры, однако точное число родственников во власти до сих пор не раскрывается.
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