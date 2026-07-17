Краткий пересказ от РИА ИИ В Молдавии в больницах наблюдается дефицит медицинских расходных материалов, заявил депутат Николай Маргаринт.

Он обвинил власть в том, что она находит средства для связанных с правящей партией лиц, тогда как медицинские учреждения испытывают нехватку ресурсов.

КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Больницы в Молдавии испытывают нехватку расходных материалов из-за кризиса в системе здравоохранения, заявил депутат парламента от оппозиционной "Нашей партии" Николай Маргаринт.

"Система здравоохранения Республики Молдова находится в тяжелом финансовом кризисе. Из все большего числа районов страны поступают сигналы о дефиците медицинских расходных материалов в больницах, в том числе перчаток и шприцов", - заявил Маргаринт журналистам.

Он отметил, что направил запрос в минздрав и Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении, чтобы разобраться в ситуации. Кроме того, он призвал установить лиц или учреждения, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Маргаринт обвинил власть в том, что она находит средства для связанных с правящей партией "Действие и солидарность", назначенных на высокооплачиваемые должности, тогда как медицинские учреждения испытывают нехватку ресурсов.

В начале июля разразился скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасию Табурчану в госпредприятие MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составляла около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница президента уволилась и была исключена из правящей партии "Действие и солидарность" и вернула деньги.