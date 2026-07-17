Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил, что, по его мнению, вступление Молдавии в ЕС теперь зависит не от экономического развития, а от уровня русофобии страны.

По его словам, Брюсселю теперь неважен уровень экономического развития и состояние демократических процессов.

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии своим заявлением о членстве в Евросоюзе и санкциях подтвердили, что теперь вступление в ЕС зависит не от экономического развития, а от уровня русофобии страны, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш.

Спикер парламента Молдавии и лидер известной антироссийскими инициативами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил ранее, что для вступления в ЕС Молдавии нужно присоединиться к санкциям против России.

"Обычно условия для вступления в ЕС содержатся в шести кластерах и 33 разделах, которые страны должны не только обсудить, но и реализовать на своей территории в виде реформ. Господин Гросу выдал страшную тайну всего ЕС: оказывается, для присоединения к ЕС нужно просто стать русофобом и присоединиться к санкциям", - сказал Старыш.

По его словам, Брюсселю теперь неважен уровень экономического развития и состояние демократических процессов.

"Можно игнорировать провальную реформу системы юстиции, несправедливость в судах, карательные акции по отношению к населению в интересах правящего большинства. Главное, что власти присоединились к антироссийским санкциям и тем самым проложили дорожку в ЕС", - добавил депутат.