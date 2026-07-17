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Военный раввин раскритиковал внесение Даяна в базу "Миротворца" - РИА Новости, 17.07.2026
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23:25 17.07.2026
Военный раввин раскритиковал внесение Даяна в базу "Миротворца"

Гуревич назвал внесение Даяна в базу данных "Миротворца" кощунством

© AP Photo / Valentina PetrovaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председателя мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
  • Дани Даяну приписываются действия, направленные на разжигание межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной, а также участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
  • Раввин Арон Гуревич назвал внесение Дани Даяна в базу данных сайта «Миротворец» кощунственной попыткой реванша украинских националистов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Внесение председателя мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даяна в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" – это кощунственная попытка реванша украинских националистов, сказал РИА Новости руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.
Ранее на сайте "Миротворец" появились данные Даяна. Ему приписываются "осознанные систематические действия, направленные на разжигание межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и распространение нарративов российской пропаганды "вопреки известным историческим фактам". Даян критиковал перезахоронение одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника в Киевской области 25 мая.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Вчера, 19:59
"В каком-то смысле это реванш нынешних украинских националистов. В траурные дни памяти о разрушении Храма это особенно кощунственно", – прокомментировал это РИА Новости Гуревич.
Траурные дни в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов продолжаются в иудаизме с 1 по 9 число месяца ава. В 2026 году они приходятся на период с вечера 14 июля до наступления ночи 23 июля.
В перезахоронении останков Мельника принимал участие Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине и других почитаемых киевским режимом деятелей украинского нацизма, в том числе – лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Четырех священнослужителей из ЛНР внесли в базу "Миротворца"
15 июля, 20:13
 
ИзраильРоссияКиевская областьФедерация еврейских общин России
 
 
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