Военный раввин раскритиковал внесение Даяна в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ Председателя мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Дани Даяну приписываются действия, направленные на разжигание межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной, а также участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Раввин Арон Гуревич назвал внесение Дани Даяна в базу данных сайта «Миротворец» кощунственной попыткой реванша украинских националистов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Внесение председателя мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даяна в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" – это кощунственная попытка реванша украинских националистов, сказал РИА Новости руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.

Ранее на сайте "Миротворец" появились данные Даяна. Ему приписываются "осознанные систематические действия, направленные на разжигание межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и распространение нарративов российской пропаганды "вопреки известным историческим фактам". Даян критиковал перезахоронение одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника в Киевской области 25 мая.

"В каком-то смысле это реванш нынешних украинских националистов. В траурные дни памяти о разрушении Храма это особенно кощунственно", – прокомментировал это РИА Новости Гуревич.

Траурные дни в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов продолжаются в иудаизме с 1 по 9 число месяца ава. В 2026 году они приходятся на период с вечера 14 июля до наступления ночи 23 июля.

В перезахоронении останков Мельника принимал участие Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине и других почитаемых киевским режимом деятелей украинского нацизма, в том числе – лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.