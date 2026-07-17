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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов - РИА Новости, 17.07.2026
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05:13 17.07.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

Миронов призвал дать регионам право устанавливать вычет для молодых специалистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов.
  • Регионы смогут самостоятельно принимать решение о введении льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется.
  • Инициатива направлена на привлечение молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, сферы науки, культуры и искусства.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов - врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
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"Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно инициативе, регионы смогут сами принимать решение о введении такой льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется. Кроме того, предусматривается, что субъекты РФ вправе установить дополнительные требования, например к стажу работы по специальности или периоду проживания в регионе.
"Депутаты заксобраний будут определять размер налогового вычета, перечень должностей и профессий, представители которых будут иметь право на его получение. Регионам также будет предоставлена возможность устанавливать требования к стажу работы по специальности, периоду проживания регионе и дополнительные требования для получения налогового вычета", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, принятие законопроекта позволит территориям создать дополнительный инструмент для привлечения молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, сферы науки, культуры и искусства.
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