В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов.
- Регионы смогут самостоятельно принимать решение о введении льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется.
- Инициатива направлена на привлечение молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, сферы науки, культуры и искусства.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов - врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
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"Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно инициативе, регионы смогут сами принимать решение о введении такой льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется. Кроме того, предусматривается, что субъекты РФ вправе установить дополнительные требования, например к стажу работы по специальности или периоду проживания в регионе.
"Депутаты заксобраний будут определять размер налогового вычета, перечень должностей и профессий, представители которых будут иметь право на его получение. Регионам также будет предоставлена возможность устанавливать требования к стажу работы по специальности, периоду проживания регионе и дополнительные требования для получения налогового вычета", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, принятие законопроекта позволит территориям создать дополнительный инструмент для привлечения молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, сферы науки, культуры и искусства.