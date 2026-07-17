В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов.

Регионы смогут самостоятельно принимать решение о введении льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется.

Инициатива направлена на привлечение молодых специалистов в системы образования и здравоохранения, сферы науки, культуры и искусства.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов - врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.

"Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно инициативе, регионы смогут сами принимать решение о введении такой льготы, определять ее размер и перечень должностей и профессий, на которые она распространяется. Кроме того, предусматривается, что субъекты РФ вправе установить дополнительные требования, например к стажу работы по специальности или периоду проживания в регионе.

"Депутаты заксобраний будут определять размер налогового вычета, перечень должностей и профессий, представители которых будут иметь право на его получение. Регионам также будет предоставлена возможность устанавливать требования к стажу работы по специальности, периоду проживания регионе и дополнительные требования для получения налогового вычета", - сказал Миронов РИА Новости.