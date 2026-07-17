Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения РФ предложило разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет включать изучение правил безопасного обращения с бытовыми приборами, действий при чрезвычайных ситуациях и безопасности в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе, включая изучение принципов национальной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с 1 сентября разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", - говорится в сообщении.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе ведомства, отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны.

"Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый, обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего и преемственность на уровне среднего общего образования", - сказал министр.

Уточняется, что в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.

Курс "Начальная военная подготовка", в свою очередь, направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.

Кроме того, будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи.

Программой предусмотрено в том числе использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей.