Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения РФ предложило разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
- Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет включать изучение правил безопасного обращения с бытовыми приборами, действий при чрезвычайных ситуациях и безопасности в цифровой среде.
- Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе, включая изучение принципов национальной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с 1 сентября разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", - говорится в сообщении.
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны.
"Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый, обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего и преемственность на уровне среднего общего образования", - сказал министр.
Уточняется, что в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.
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Курс "Начальная военная подготовка", в свою очередь, направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.
Кроме того, будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи.
Программой предусмотрено в том числе использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.