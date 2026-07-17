Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины" - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 17.07.2026 (обновлено: 09:25 17.07.2026)
Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины"

Минпросвещения предложило разделить "Основы безопасности" на два курса

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ предложило разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
  • Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет включать изучение правил безопасного обращения с бытовыми приборами, действий при чрезвычайных ситуациях и безопасности в цифровой среде.
  • Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе, включая изучение принципов национальной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с 1 сентября разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", - говорится в сообщении.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников
7 апреля, 18:48
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны.
"Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый, обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего и преемственность на уровне среднего общего образования", - сказал министр.
Уточняется, что в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.
Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов
3 декабря 2025, 21:04
Курс "Начальная военная подготовка", в свою очередь, направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.
Кроме того, будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи.
Программой предусмотрено в том числе использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.
Ученица во время урока в школе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины
21 января, 02:26
 
ОбществоРоссияСергей КравцовШколаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала