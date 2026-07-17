Минобороны показало кадры поражения сухогрузов в порту Николаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России показало кадры ударов по морским сухогрузам в порту города Николаев.
- Беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили три грузовых судна, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ, в период с 8:10 до 8:15 мск.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры нанесения утренних ударов по морским сухогрузам в порту города Николаев, доставлявшим грузы для ВСУ.
На опубликованном видео видно, как российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по морским сухогрузам в порту города Николаев.
"Сегодня утром, в период с 8.10 до 8.15 мск, беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер" были поражены три грузовых судна, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
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