Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место.
- С 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование — на службе Отечеству".
- Проект нацелен на адаптацию военного образования к новым требованиям ведения боевых действий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
На заседании коллегии военного ведомства он доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
"Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место", - сказал Горемыкин, которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.
Замглавы также сообщил, что с 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование - на службе Отечеству". Он нацелен на комплексное изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих в нашей стране.
Ключевыми направлениями проекта являются адаптация военного образования к новым требованиям ведения боевых действий с применением современных военных технологий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих, которые должны развивать свои навыки в течение всего срока службы.
В целях обеспечения комплектования в 2026 году первых курсов военных образовательных организаций высшего профессионального образования министерства обороны Российской Федерации сейчас завершается набор курсантов в вузы Минобороны России.