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Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах - РИА Новости, 17.07.2026
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18:53 17.07.2026
Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах

Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место.
  • С 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование — на службе Отечеству".
  • Проект нацелен на адаптацию военного образования к новым требованиям ведения боевых действий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
На заседании коллегии военного ведомства он доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
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"Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место", - сказал Горемыкин, которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.
Замглавы также сообщил, что с 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование - на службе Отечеству". Он нацелен на комплексное изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих в нашей стране.
Ключевыми направлениями проекта являются адаптация военного образования к новым требованиям ведения боевых действий с применением современных военных технологий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих, которые должны развивать свои навыки в течение всего срока службы.
В целях обеспечения комплектования в 2026 году первых курсов военных образовательных организаций высшего профессионального образования министерства обороны Российской Федерации сейчас завершается набор курсантов в вузы Минобороны России.
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РоссияВиктор ГоремыкинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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