Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место.

С 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование — на службе Отечеству".

Проект нацелен на адаптацию военного образования к новым требованиям ведения боевых действий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

На заседании коллегии военного ведомства он доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

"Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место", - сказал Горемыкин , которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

Замглавы также сообщил, что с 2025 года в Минобороны России запущен системный проект "Военное образование - на службе Отечеству". Он нацелен на комплексное изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих в нашей стране.

Ключевыми направлениями проекта являются адаптация военного образования к новым требованиям ведения боевых действий с применением современных военных технологий, развитие материально-технической базы вузов и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих, которые должны развивать свои навыки в течение всего срока службы.