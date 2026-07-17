Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков заявил о создании Военного инженерно-технического университета.
- Университет позволит повысить компетенцию Минобороны России в строительной сфере.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Создаваемый Военный инженерно-технический университет позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.
На заседании коллегии МО РФ Фрадков доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, в части военно-строительного и имущественного комплексов.
"По его словам, в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений издано постановление правительства Российской Федерации о создании Военного инженерно-технического университета, что позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Фрадкова.