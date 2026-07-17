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Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет - РИА Новости, 17.07.2026
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18:52 17.07.2026
Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет

Фрадков: университет обеспечит повышение компетенции МО в строительной сфере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков заявил о создании Военного инженерно-технического университета.
  • Университет позволит повысить компетенцию Минобороны России в строительной сфере.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Создаваемый Военный инженерно-технический университет позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.
На заседании коллегии МО РФ Фрадков доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, в части военно-строительного и имущественного комплексов.
"По его словам, в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений издано постановление правительства Российской Федерации о создании Военного инженерно-технического университета, что позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Фрадкова.
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