Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет

"По его словам, в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений издано постановление правительства Российской Федерации о создании Военного инженерно-технического университета, что позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Фрадкова.