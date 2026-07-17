В Минобороны рассказали о развитии системы обратной связи с военнослужащими

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года уровень решения вопросов заявителей в Минобороны достиг 92%. Время решения вопроса составляет менее 21 дня.

В ведомстве отметили, что работа с обращениями граждан является одной из приоритетных.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Система обратной связи с военнослужащими и членами их семей совершенствуется, в первом полугодии 2026 года удалось достичь уровня решения вопросов заявителей в 92%, сообщил замминистра обороны РФ Виталий Шулика.

В ведомстве отметили, что работа с обращениями граждан является одной из приоритетных в Минобороны. Для единого подхода к рассмотрению обращений применяются 58 регламентов по решению основных социально значимых вопросов.

"В первом полугодии 2026 года достигнуты целевые показатели. Уровень решения вопросов заявителей составляет 92 процента. Время решения вопроса – менее 21 дня", – сказал Шулика на заседании коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, сейчас проходит доработку система мотивации в ВС РФ, которая должна повысить эффективность работы органов военного управления с обращениями граждан. Предусматривается использование элементов искусственного интеллекта для работы с текстом обращения и определения оптимального пути направления вопроса для его эффективного решения.

"Продолжается участие в военно-техническом эксперименте по применению искусственного интеллекта при рассмотрении обращений. Работа ведется Департаментом по работе с обращениями граждан совместно с Департаментом жилищного обеспечения и Военно-социальным центром. Основные задачи на первых этапах эксперимента – распознавание текста и маршрутизация.", – подчеркнул Шулика.

Помимо этого, для обеспечения социальной поддержки участников СВО и членов их семей в 2026 году продолжено развитие "горячей линии" Военно-социального центра.

"На данный момент на "горячей линии" с помощью голосового помощника реализована круглосуточная работа приема звонков и предоставления консультаций. Если ранее робот отвечал на 26 % вопросов, то в первом полугодии 2026 г. показатель достиг 36 %. Указанный рост был обеспечен за счет расширения и актуализации "базы знаний" по вопросам, на которые ответы даются голосовым помощником", – отметила, в свою очередь, замминистра обороны Анна Цивилева

Открытый в мае этого года в Новосибирске открыт филиал "горячей линии" Военно-социального центра позволил увеличить рабочее время операторов, количество решенных ими вопросов, снизить общее время дозвона до 10 минут и пиковую нагрузку. В филиале "горячей линии" работают и участники СВО, получившие ранения.

"За май 2026 года филиал принял 14% от общего количества поступивших звонков на "горячую линию" ВСЦ", – подчеркнула Цивилева.

С июня 2026 года проводится тестирование и внедрение транскрибации звонков. Также в 2026 году должно появиться предзаполнение карточки обращения роботом.

Кроме того, продолжается работа по цифровизации процессов предоставления положенных льгот и мер поддержки военнослужащим и членам их семей.

В многофункциональные центры и на Единый портал государственных услуг уже переведены более 93% мер поддержки, почти пять тысяч предоставляются в МФЦ, более пяти тысяч - через Госуслуги. За счет этого есть возможность получать несколько мер поддержки за одно посещение.