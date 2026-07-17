В Минобороны рассказали о развитии системы обратной связи с военнослужащими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии 2026 года уровень решения вопросов заявителей в Минобороны достиг 92%. Время решения вопроса составляет менее 21 дня.
- В ведомстве отметили, что работа с обращениями граждан является одной из приоритетных.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Система обратной связи с военнослужащими и членами их семей совершенствуется, в первом полугодии 2026 года удалось достичь уровня решения вопросов заявителей в 92%, сообщил замминистра обороны РФ Виталий Шулика.
В ведомстве отметили, что работа с обращениями граждан является одной из приоритетных в Минобороны. Для единого подхода к рассмотрению обращений применяются 58 регламентов по решению основных социально значимых вопросов.
"В первом полугодии 2026 года достигнуты целевые показатели. Уровень решения вопросов заявителей составляет 92 процента. Время решения вопроса – менее 21 дня", – сказал Шулика на заседании коллегии Минобороны РФ.
Кроме того, сейчас проходит доработку система мотивации в ВС РФ, которая должна повысить эффективность работы органов военного управления с обращениями граждан. Предусматривается использование элементов искусственного интеллекта для работы с текстом обращения и определения оптимального пути направления вопроса для его эффективного решения.
"Продолжается участие в военно-техническом эксперименте по применению искусственного интеллекта при рассмотрении обращений. Работа ведется Департаментом по работе с обращениями граждан совместно с Департаментом жилищного обеспечения и Военно-социальным центром. Основные задачи на первых этапах эксперимента – распознавание текста и маршрутизация.", – подчеркнул Шулика.
Помимо этого, для обеспечения социальной поддержки участников СВО и членов их семей в 2026 году продолжено развитие "горячей линии" Военно-социального центра.
"На данный момент на "горячей линии" с помощью голосового помощника реализована круглосуточная работа приема звонков и предоставления консультаций. Если ранее робот отвечал на 26 % вопросов, то в первом полугодии 2026 г. показатель достиг 36 %. Указанный рост был обеспечен за счет расширения и актуализации "базы знаний" по вопросам, на которые ответы даются голосовым помощником", – отметила, в свою очередь, замминистра обороны Анна Цивилева.
Открытый в мае этого года в Новосибирске открыт филиал "горячей линии" Военно-социального центра позволил увеличить рабочее время операторов, количество решенных ими вопросов, снизить общее время дозвона до 10 минут и пиковую нагрузку. В филиале "горячей линии" работают и участники СВО, получившие ранения.
"За май 2026 года филиал принял 14% от общего количества поступивших звонков на "горячую линию" ВСЦ", – подчеркнула Цивилева.
С июня 2026 года проводится тестирование и внедрение транскрибации звонков. Также в 2026 году должно появиться предзаполнение карточки обращения роботом.
Кроме того, продолжается работа по цифровизации процессов предоставления положенных льгот и мер поддержки военнослужащим и членам их семей.
В многофункциональные центры и на Единый портал государственных услуг уже переведены более 93% мер поддержки, почти пять тысяч предоставляются в МФЦ, более пяти тысяч - через Госуслуги. За счет этого есть возможность получать несколько мер поддержки за одно посещение.
"Все это стало возможным, в том числе, благодаря сервису "Витрина данных", который позволяет бездокументарно подтверждать статусы об участниках СВО, необходимые для предоставления им или членам их семей мер социальной поддержки. Данный сервис популярен. Ежемесячно поступает более 1 миллиона запросов", - рассказала Цивилева.