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Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Авиабомбами ФАБ-500 и ОФАБ-250-270 с УМПК нанесены удары по пункту управления БПЛА и по пункту временной дислокации личного состава ВСУ.

В районе Антоновки Херсонской области авиаударом уничтожен пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.

На опубликованных кадрах показано, как по целям наносят удары экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-3 ВКС России.

Авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) был нанесен удар по пункту управления БПЛА ВСУ четвертой бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины.

Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области.