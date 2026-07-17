Минобороны показало видео уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Авиабомбами ФАБ-500 и ОФАБ-250-270 с УМПК нанесены удары по пункту управления БПЛА и по пункту временной дислокации личного состава ВСУ.
- В районе Антоновки Херсонской области авиаударом уничтожен пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.
Авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) был нанесен удар по пункту управления БПЛА ВСУ четвертой бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины.
Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области.
"Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18