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Минобороны показало видео уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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Минобороны показало видео уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.
  • Авиабомбами ФАБ-500 и ОФАБ-250-270 с УМПК нанесены удары по пункту управления БПЛА и по пункту временной дислокации личного состава ВСУ.
  • В районе Антоновки Херсонской области авиаударом уничтожен пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами уничтожения пунктов управления беспилотниками ВСУ.
На опубликованных кадрах показано, как по целям наносят удары экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России.
Авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) был нанесен удар по пункту управления БПЛА ВСУ четвертой бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины.
Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области.
"Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ", - добавили в МО РФ.
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