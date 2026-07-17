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В Минобороны назвали систему ЕИС гособоронзаказа мощным инструментом - РИА Новости, 17.07.2026
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18:10 17.07.2026
В Минобороны назвали систему ЕИС гособоронзаказа мощным инструментом

В МО РФ назвали систему ЕИС гособоронзаказа мощным инструментом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единая информационная система по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ) станет фундаментом для полноценной системы контроля.
  • Цифровой мониторинг не заменяет выездные проверки организаций ОПК, так как система не видит «что стоит за цифрами в отчетах».
  • В ЕИС ГОЗ планируется внедрить технологии искусственного интеллекта для предварительного анализа данных и определения объектов проверок.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая информационная система Гособоронзаказа за счет внедрения искусственного интеллекта станет фундаментом для полноценной системы всестороннего контроля, но выездные проверки остаются необходимы, сообщил первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин.
"Сегодня мы располагаем мощным цифровым инструментом – ЕИС ГОЗ (Единая информационная система по государственному оборонному заказу). Именно через ЕИС мы реализуем полномочия по контролю за целевым использованием средств по ГОЗ", - сказал Горнин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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При этом, по его словам, цифровой мониторинг покрывает не все риски и не заменит физическую проверку на месте. Система видит цифры в отчетах, но не видит, "что стоит за этими цифрами", поэтому необходимы выездные проверки организаций ОПК.
Для этого в ЕИС ГОЗ можно внедрить технологии искусственного интеллекта с цифровыми агентами для проведения предварительного комплексного анализа данных в системе и определения объектов и субъектов проверки.
"По его словам, именно такое сочетание цифрового мониторинга и физического аудита создаст неразрывный контрольный контур. Таким образом, ЕИС ГОЗ превращается из мониторингового цифрового инструмента в фундамент, на котором строится полноценная система последующего контроля – очная и всесторонняя", - отметили в МО РФ.
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