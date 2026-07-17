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В Минобороны оценили эффект от перевода цен госконтрактов - РИА Новости, 17.07.2026
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18:01 17.07.2026
В Минобороны оценили эффект от перевода цен госконтрактов

МО РФ: перевод цен госконтрактов позволил сформировать резерв экономии бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин заявил о формировании внутреннего резерва экономии бюджетных средств благодаря переводу цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные и фиксированные.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные и фиксированные позволил сформировать внутренний резерв экономии бюджетных средств, заявил первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Горнин доложил о выполнении комплекса мероприятий по ресурсному обеспечению войск.
"По его словам, с декабря 2025 года началась практическая реализация перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные или фиксированные. Отмечен положительный эффект реализации такого механизма с учетом применения норм соответствующего постановления правительства РФ. В результате сформировался внутренний резерв экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.
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