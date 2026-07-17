В Минобороны оценили эффект от перевода цен госконтрактов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные и фиксированные позволил сформировать внутренний резерв экономии бюджетных средств, заявил первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин на коллегии Минобороны РФ.