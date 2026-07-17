В Минобороны оценили эффект от перевода цен госконтрактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин заявил о формировании внутреннего резерва экономии бюджетных средств благодаря переводу цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные и фиксированные.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные и фиксированные позволил сформировать внутренний резерв экономии бюджетных средств, заявил первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Горнин доложил о выполнении комплекса мероприятий по ресурсному обеспечению войск.
"По его словам, с декабря 2025 года началась практическая реализация перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные или фиксированные. Отмечен положительный эффект реализации такого механизма с учетом применения норм соответствующего постановления правительства РФ. В результате сформировался внутренний резерв экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.