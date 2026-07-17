Минобороны дополнительно закупило БПЛА и ПВО за счет оптимизации расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За счет оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа мобилизованы внутренние ресурсы для дополнительной закупки беспилотников, средств ПВО и ударных средств.
- Приоритетные задачи в текущем году включают дополнительные закупки наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
- Среди наиболее востребованных образцов ВВСТ — БПЛА, средства ПВО и ПРО, ударные средства поражения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За счет оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа (ГОЗ) мобилизованы внутренние ресурсы на дополнительную закупку беспилотников, средств ПВО и ударных средств, показавших высокую эффективность, заявил замминистра обороны РФ Леонид Горнин на коллегии ведомства в пятницу.
В ходе заседания он доложил о выполнении комплекса мероприятий по ресурсному обеспечению войск (сил).
"За прошедшие шесть месяцев текущего года в результате трех комплексных подходов к оптимизации расходов и пересмотра заданий ГОЗ по предложениям Генерального штаба удалось мобилизовать необходимые финансовые ресурсы за счет внутренних источников перераспределения, которые направлены на финансирование в текущем году приоритетных задач и прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных в настоящее время образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), показавших высокую эффективность - это БПЛА, ПВО и ПРО, ударные средства поражения", – заявил Горнин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.