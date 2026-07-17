Минобороны дополнительно закупило БПЛА и ПВО за счет оптимизации расходов

"За прошедшие шесть месяцев текущего года в результате трех комплексных подходов к оптимизации расходов и пересмотра заданий ГОЗ по предложениям Генерального штаба удалось мобилизовать необходимые финансовые ресурсы за счет внутренних источников перераспределения, которые направлены на финансирование в текущем году приоритетных задач и прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных в настоящее время образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), показавших высокую эффективность - это БПЛА, ПВО и ПРО, ударные средства поражения", – заявил Горнин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.