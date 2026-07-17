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В Минобороны рассказали об инновационном сервисе "Воентех" - РИА Новости, 17.07.2026
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16:54 17.07.2026
В Минобороны рассказали об инновационном сервисе "Воентех"

МО: инновационный сервис "Воентех" уже функционирует в интересах ВС России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сервис «Воентех» для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ уже функционирует.
  • Проектный офис сформирован на базе технополиса «ЭРА».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ уже функционирует, заявил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на коллегии в пятницу.
Он отдельно остановился на мероприятиях инновационной деятельности и гражданско-военной интеграции.
"Проектный офис на базе технополиса "ЭРА" – сформирован. На базе ГИС промышленности уже функционирует сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил", – заявил Осьмаков, которого цитирует пресс-служба МО РФ.
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