В Минобороны рассказали об инновационном сервисе "Воентех"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ уже функционирует, заявил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на коллегии в пятницу.