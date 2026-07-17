В Минобороны рассказали об инновационном сервисе "Воентех"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сервис «Воентех» для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ уже функционирует.
- Проектный офис сформирован на базе технополиса «ЭРА».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ уже функционирует, заявил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на коллегии в пятницу.
Он отдельно остановился на мероприятиях инновационной деятельности и гражданско-военной интеграции.
"Проектный офис на базе технополиса "ЭРА" – сформирован. На базе ГИС промышленности уже функционирует сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил", – заявил Осьмаков, которого цитирует пресс-служба МО РФ.