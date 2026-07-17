Минобороны работает над планами военного сотрудничества с шестью странами

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны России активно работает над подписанием в 2026 году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами, сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков.

"В части выполнения поручения о переводе двустороннего взаимодействия на долгосрочную основу, активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами", – сказал Осьмаков, слова которого приведены в сообщении МО РФ.