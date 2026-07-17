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Минобороны работает над планами военного сотрудничества с шестью странами - РИА Новости, 17.07.2026
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16:47 17.07.2026
Минобороны работает над планами военного сотрудничества с шестью странами

Минобороны планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны России работает над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами в 2026 году.
  • Василий Осьмаков доложил о реализации задач по развитию международного военного сотрудничества и инновационной деятельности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны России активно работает над подписанием в 2026 году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами, сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков.
На коллегии МО РФ Осьмаков доложил о реализации задач по основным направлениям развития международного военного сотрудничества и инновационной деятельности в 2026 году.
"В части выполнения поручения о переводе двустороннего взаимодействия на долгосрочную основу, активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами", – сказал Осьмаков, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
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