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В Минобороны рассказали о внедрении системы ситуационной осведомленности - РИА Новости, 17.07.2026
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В Минобороны рассказали о внедрении системы ситуационной осведомленности

МО РФ: система ситуационной осведомленности повысила эффективность боев на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации.
  • Внедрение цифровых технологий в Министерстве обороны позволило обеспечить доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации, заявил заместитель главы Минобороны России Дмитрий Щербинин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Щербинин доложил о внедрении цифровых технологий в Министерстве обороны.
"Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени", - приводятся его слова в сообщении ведомства.
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