В Минобороны рассказали о внедрении системы ситуационной осведомленности

На заседании коллегии Щербинин доложил о внедрении цифровых технологий в Министерстве обороны.

"Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени", - приводятся его слова в сообщении ведомства.