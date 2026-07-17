В Минобороны рассказали о внедрении системы ситуационной осведомленности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации.
- Внедрение цифровых технологий в Министерстве обороны позволило обеспечить доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации, заявил заместитель главы Минобороны России Дмитрий Щербинин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Щербинин доложил о внедрении цифровых технологий в Министерстве обороны.
"Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени", - приводятся его слова в сообщении ведомства.