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Минобороны: продолжается оснащение войск БПС всем необходимым - РИА Новости, 17.07.2026
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16:16 17.07.2026
Минобороны: продолжается оснащение войск БПС всем необходимым

МО РФ: продолжается оснащение войск беспилотных систем всем необходимым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о продолжении работы по оснащению подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для выполнения задач в рамках спецоперации.
  • На коллегии Минобороны России Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по развитию войск беспилотных систем и оснащению армии современными вооружением и техникой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работа по оснащению созданных подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для выполнения задач в рамках спецоперации продолжается, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
На коллегии Минобороны России Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем, а также оснащения российской армии современными вооружением и техникой.
"Продолжается работа по оснащению созданных воинских частей и подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Криворучко.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовАлексей Криворучко
 
 
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