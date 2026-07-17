Минобороны: продолжается оснащение войск БПС всем необходимым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о продолжении работы по оснащению подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для выполнения задач в рамках спецоперации.
- На коллегии Минобороны России Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по развитию войск беспилотных систем и оснащению армии современными вооружением и техникой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работа по оснащению созданных подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для выполнения задач в рамках спецоперации продолжается, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
На коллегии Минобороны России Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем, а также оснащения российской армии современными вооружением и техникой.
"Продолжается работа по оснащению созданных воинских частей и подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Криворучко.
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22 июня 2022, 17:18