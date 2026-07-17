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Минобороны сообщило о сокращении срока восстановления военной техники - РИА Новости, 17.07.2026
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15:57 17.07.2026
Минобороны сообщило о сокращении срока восстановления военной техники

МО РФ: сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик заявил о сокращении сроков восстановления вооружения, военной и специальной техники.
  • Это стало возможным благодаря поставке современного технологического оборудования и организации обучения специалистов-ремонтников.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники за счет современного оборудования и обучения персонала, заявил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик на коллегии Минобороны.
На заседании коллегии Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
"Заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что в рамках технического перевооружение ремонтно-восстановительных органов осуществлена поставка современного технологического оборудования, организовано цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников на предприятиях промышленности. В результате сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
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