Минобороны сообщило о сокращении срока восстановления военной техники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик заявил о сокращении сроков восстановления вооружения, военной и специальной техники.
- Это стало возможным благодаря поставке современного технологического оборудования и организации обучения специалистов-ремонтников.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники за счет современного оборудования и обучения персонала, заявил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик на коллегии Минобороны.
На заседании коллегии Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
"Заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что в рамках технического перевооружение ремонтно-восстановительных органов осуществлена поставка современного технологического оборудования, организовано цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников на предприятиях промышленности. В результате сокращены сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18