Белоусов провел заседание коллегии Минобороны

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в пятницу заседание коллегии Минобороны, где был обсужден ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства, сообщило Минобороны.

"Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства. На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года", – говорится в сообщении.