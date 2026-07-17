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Белоусов провел заседание коллегии Минобороны - РИА Новости, 17.07.2026
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15:31 17.07.2026 (обновлено: 17:16 17.07.2026)
Белоусов провел заседание коллегии Минобороны

Белоуов на заседании коллегии МО РФ обсудил реализацию приоритетов ведомства

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны.
  • На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в пятницу заседание коллегии Минобороны, где был обсужден ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства, сообщило Минобороны.
"Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства. На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года", – говорится в сообщении.
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