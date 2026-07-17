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СФ ратифицировал межправсоглашение с Белоруссией о драгметаллах - РИА Новости, 17.07.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:10 17.07.2026
СФ ратифицировал межправсоглашение с Белоруссией о драгметаллах

Совет Федерации ратифицировал межправсоглашение с Белоруссией о драгметаллах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото
Гранулированное золото - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Гранулированное золото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы ратифицировали межправительственное соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
Документ был подписан в Москве 19 декабря 2025 года.
В заключении международного комитета СФ отмечается, что соглашение ратифицировано белорусской стороной.
"Соглашение направлено на формирование общего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обеспечивающего их свободное обращение", - говорится в заключении.
Соглашение предусматривает взаимное признание средств идентификации и государственных пробирных клейм в торговле ювелирными изделиями за счет координации государственного контроля (надзора) в сфере обращения и использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.
Уполномоченными органами государств сторон, ответственными за координацию деятельности по реализации соглашения, являются министерства финансов двух стран. Компетентными органами государств сторон, непосредственно ответственными за выполнение положений соглашения, являются: от РФ – Федеральная пробирная палата; от Белоруссии – Государственная инспекция пробирного надзора главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней министерства финансов.
Действие соглашения распространяется на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, произведенные на территории государств сторон и перемещаемые между ними, а также в отношении которых действует разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС.
Ювелирные и другие изделия, изготовленные из драгоценных металлов, ввезенные на территорию государств сторон и выпущенные в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, должны соответствовать пробам, установленным законодательством государств сторон.
Указанные изделия подлежат клеймению государственным пробирным клеймом государства стороны, на территорию которого они ввезены, отмечается в заключении.
Средства идентификации, нанесенные на товарные ярлыки ювелирных и других изделий и непосредственно на такие изделия, перемещаемые в рамках трансграничной торговли, взаимно признаются на территории государств сторон при условии обмена информацией об этих изделиях между государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК, Российская Федерация) и государственной информационной системой маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации "Электронный знак" (ГИС "Электронный знак", Белоруссия).
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияФедеральная пробирная палатаЕвразийский экономический союз
 
 
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