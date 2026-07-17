СФ ратифицировал межправсоглашение с Белоруссией о драгметаллах

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы ратифицировали межправительственное соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2025 года.

В заключении международного комитета СФ отмечается, что соглашение ратифицировано белорусской стороной.

"Соглашение направлено на формирование общего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обеспечивающего их свободное обращение", - говорится в заключении.

Соглашение предусматривает взаимное признание средств идентификации и государственных пробирных клейм в торговле ювелирными изделиями за счет координации государственного контроля (надзора) в сфере обращения и использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.

Уполномоченными органами государств сторон, ответственными за координацию деятельности по реализации соглашения, являются министерства финансов двух стран. Компетентными органами государств сторон, непосредственно ответственными за выполнение положений соглашения, являются: от РФ – Федеральная пробирная палата; от Белоруссии – Государственная инспекция пробирного надзора главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней министерства финансов.

Действие соглашения распространяется на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, произведенные на территории государств сторон и перемещаемые между ними, а также в отношении которых действует разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС.

Ювелирные и другие изделия, изготовленные из драгоценных металлов, ввезенные на территорию государств сторон и выпущенные в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, должны соответствовать пробам, установленным законодательством государств сторон.

Указанные изделия подлежат клеймению государственным пробирным клеймом государства стороны, на территорию которого они ввезены, отмечается в заключении.