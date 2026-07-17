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Названы самые востребованные профессии в металлургии - РИА Новости, 17.07.2026
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08:36 17.07.2026
Названы самые востребованные профессии в металлургии

РИА Новости: самыми востребованными специалистами в металлургии стали формовщики

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкРабота металлурга
Работа металлурга - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Коркка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года спрос на специалистов в металлургической отрасли России вырос на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Наибольший рост спроса наблюдается на формовщиков (85%), плавильщиков (82%) и термистов (50%), при этом значительно выросли средние предлагаемые зарплаты.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сильнее всего в металлургической отрасли России в первом полугодии вырос спрос на представителей таких рабочих профессий, как формовщик, плавильщик и термист, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Наиболее востребованными профессиями в металлургии стали формовщики - спрос на этих специалистов вырос на 85%, а средний предлагаемый доход достиг 67 862 рублей в месяц (+18% год к году). На втором месте расположились плавильщики, где динамика спроса составила 82%, а среднее предлагаемое зарплатное предложение - 90 388 рублей в месяц (+8%)", - сказал он.
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"Замыкают тройку лидеров термисты - специалисты, которые занимаются термической обработкой металлов и изделий из них: закалкой, отпуском, отжигом, нормализацией и другими видами термообработки для изменения физических и химических свойств материалов. Количество вакансий для таких специалистов увеличилось на 50%, а среднее предлагаемое зарплатное предложение выросло на 40%, до 99 343 рублей в месяц", - добавил Губанов.
По его словам, в первом полугодии 2026 года спрос работодателей на специалистов в сфере металлургической промышленности вырос на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Связано это с запуском новых металлургических кластеров в регионах, которые формируют дополнительную потребность в кадрах. Также рост экспорта медной продукции стимулирует наращивание производственных мощностей и увеличивает спрос на специалистов в отрасли.
Активность соискателей также увеличивается. Наиболее высокий прирост числа резюме зафиксирован среди инженеров-технологов (+114%), где средний ожидаемый доход составил 90 633 рубля в месяц. На втором месте находятся плавильщики (+84%) со средним ожидаемым доходом 111 286 рублей в месяц (+31% год к году), а на третьем - вальцовщики (+52%), чьи зарплатные ожидания достигли 83 966 рублей в месяц.
"Наиболее востребованными остаются представители рабочих профессий, а работодатели продолжают повышать уровень предлагаемых доходов по ряду направлений. Что касается условий занятости, чаще всего работодатели предлагают специалистам металлургической отрасли вакансии со сменным или гибким графиком работы", - добавил Губанов.
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